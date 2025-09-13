Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Arcade acoge un festival de bandas

A.P.

Soutomaior

La Alameda Taloría de Arcade acoge hoy, a las 19.00 horas, la quinta edición del festival de bandas Carlos Abal Movilla, con las actuaciones de la Banda Artística de Arcade y la Banda de Música de Salcedo. Está organizado por la Agrupación Musical Artística de Arcade y el Concello de Soutomaior.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents