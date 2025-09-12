Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Visita guidada por el patrimonio judío de Tui

D. P.

Tui

Tui ofrece mañana, sábado, una nueva visita guiada por el patrimonio judío, vinculado a las comunidades judías y criptojudías que habitaron el conjunto histórico en el pasado.

La actividad comenzará a las 11.30 horas en la Oficina Municipal de Turismo del Paseo da Corredoira, sin necesitar inscripción previa, y estará conducida por el guía Hugo Lage.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents