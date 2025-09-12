Visita guidada por el patrimonio judío de Tui

Tui ofrece mañana, sábado, una nueva visita guiada por el patrimonio judío, vinculado a las comunidades judías y criptojudías que habitaron el conjunto histórico en el pasado.

La actividad comenzará a las 11.30 horas en la Oficina Municipal de Turismo del Paseo da Corredoira, sin necesitar inscripción previa, y estará conducida por el guía Hugo Lage.