Visita guidada por el patrimonio judío de Tui
Tui
Tui ofrece mañana, sábado, una nueva visita guiada por el patrimonio judío, vinculado a las comunidades judías y criptojudías que habitaron el conjunto histórico en el pasado.
La actividad comenzará a las 11.30 horas en la Oficina Municipal de Turismo del Paseo da Corredoira, sin necesitar inscripción previa, y estará conducida por el guía Hugo Lage.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Así es la nueva sede central de Bimba y Lola en Vigo por dentro
- Vingegaard, desde Vigo: «La gente en La Vuelta protesta por una razón»
- Broncano, a los bomberos forestales de Galicia: «No puede ser compatible ser un grupo de élite y cobrar 1.300 euros al mes»
- Así es la ayuda de 1500 euros de la Seguridad Social para los nacidos entre 1960 y 2002 que cumplan los requisitos
- Santiago impide a una veintena de alumnos cursar sexto de Medicina en el Cunqueiro
- Bimba y Lola: la nueva sede central viguesa de la firma, en imágenes
- Caballero exige a la ministra de Sanidad «todas las explicaciones del mundo» de por qué Vigo no es sede de los MIR
- El Concello de Vigo devolverá el dinero de la subida de la tasa de basura si Sogama reduce el canon