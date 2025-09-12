Tui renovará el aparcamiento del outlet para reducir el calor

El Concello de Tui planea darle un lavado de cara al aparcamiento exterior del área comercial del Outlet, en el parque empresarial de Areas. El proyecto, que ha sacado a licitación, planea la implementación de soluciones naturales para mitigar el efecto de isla de calor en el aparcamiento. El presupuesto de la actuación se estima en cerca de 56.000 euros, sin IVA, y el plazo de ejecución de los trabajos será de algo más de un mes.

Según la memoria justificativa del proyecto, las obras obedecen a la necesidad de transformar la zona de actuación, que sufre actualmente el efecto de isla de calor, empleando soluciones basadas en la naturaleza, mejorando así la experiencia para los visitantes del área comercial. Para ello, el Concello cuenta con una subvención concedida por el Consellería de Medio Ambiente y Cambio Climático, por un importe de 50.000 euros, concedida dentro del programa Galicia Refuxio Climático, para la aplicación de soluciones basadas en la naturaleza orientadas a la prevención de riesgos asociados al cambio climático en espacios urbano y periurbanos.

Las obras consistirán en la retirada de las zonas de pavimento empedrado existente, el vaciado del material en ellas, la descompactación de la base y el posterior relleno con tierra para la colocación de vegetación, delimitándose las zonas intervenidas con bordos de cemento y reparando las zonas empedradas contiguas que pudieran verse afectadas durante las obras.

También se actuará sobre tres de los alcorques existentes, aumentando sus dimensiones para mejorar su permeabilidad.

Tras estas intervenciones, se procederá a plantar ejemplares arbóreos y herbáceos, priorizando especies con bajas necesidades hídricas.