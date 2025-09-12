The Rapants y La Patrulla actúan hoy en el Festival Peregrino de Baiona
Baiona
La tercera edición del Festival Peregrino de Baiona comienza hoy con los conciertos de La Patrulla y The Rapants a las 21.00 y 22.30 horas, respectivamente.
La programación del sábado estará destinada al público infantil con el espectáculo de Brais de las Huertas, un taller familiar y el concierto de Uxía Lambona y la Banda Molona a las 21.00 horas en la Plaza del Concello.
El festival abrirá el domingo con el concierto infantil de Pakolas, seguido del concierto de Señora DJ. Por la tarde, la visita guiada infantil «Encontros no Camiño» y rematará con un taller familiar en la Plaza de Santa Liberata.
