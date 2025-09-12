Redondela reclama más médicos y enfermeras

Decenas de personas participaron ayer, a pesar de la lluvia, en una concentración ante el centro de salud de Chapela para reclamar al Sergas la adopción de medidas urgentes ante la saturación en los centros de salud de la comarca por la falta de médicos y enfermeras. La protesta, convocada por la Plataforma pola Saúde Pública de Redondela, denunció demoras en las citas para consultas en el PAC de Redondela, en algún casos de 20 días, y de 30 días para las extracciones en los análisis de sangre.