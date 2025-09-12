El primer foro de empleo de Mos reúne a 150 profesionales

Mos celebró ayer con gran éxito su primer Foro de Empleo Activamos-T, que reunió a 150 participantes. En encuentro sirvió también como acto de clausura de la tercera edición del obradoiro de empleo Queda en Mos, en el que se formaron 20 personas en las especialidades de carpintería y marketing.

El foro contó con la colaboración de numerosas entidades, como la Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía de Arousa; la consellería de Empleo, Comercio y Migración y Aemos. Además, asistieron al mismo la directora xeral de Traballo Autónomo y Economía Social, Marta Mariño; la delegada territorial de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz; el vicepresidente primero de la Cámara de Comercio, José Manuel Fernández; el director territorial de Empleo; José Ángel Rodríguez; la vicepresidenta de la Diputación, Luisa Sánchez, y el director territorial de Educación, César Pérez Ares; así como representantes del tejido asociativo y empresarial local, como Aemos, Acesmos y BaresMos.

Activamos-T celebró así su primera edición con el objetivo de conectar talento y empresas, ofreciendo oportunidades reales de contratación y crecimiento profesional. Los asistentes participaron en obradoiros prácticos de comunicación e inteligencia artificial, y también en mesas redondas con referentes empresariales, como «Los mitos del mercado», con la participación de las empresas Gadisa, OPmobility y PMA; y «Las empresas responden», con Aemos, Ganain, Leroy Merlin y Noribérica. Además, los asistentes pudieron entregar sus currículos directamente a las compañías presentes.

En este sentido, desde el Concello de Mos defienden su posición como «motor de empleo en la provincia». Se remiten en a los datos, pues en junio se registraron 720 nuevos contratos, la cifra más alta de la última década. Igualmente, el paro juvenil se redujo en un 48% interanual. «Mos el presente y también el futuro: aquí hay oportunidades para todos y todas», valoró la alcaldesa, Nidia Arévalo.