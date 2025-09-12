Porriño reúne más de 500 niños en el Torneo Jonathan Vila

Un total de 550 niños y niñas de las categorías prebenjamín, benjamín y alevín participarán este fin de semana en el Torneo Jonathan Vila de Fútbol Base de Porriño.

La cita deportiva, que está organizada por el Porriño Industrial CF, se desarrollará este sábado y domingo. días 13 y 14, en el Complejo Deportivo del Lourambal de la parroquia de Torneiros.

En el evento participarán 46 equipos de toda la provincia y del norte de Portugal que competirán durante los dos días de torneo.