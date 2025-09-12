Porriño reúne más de 500 niños en el Torneo Jonathan Vila
Porriño
Un total de 550 niños y niñas de las categorías prebenjamín, benjamín y alevín participarán este fin de semana en el Torneo Jonathan Vila de Fútbol Base de Porriño.
La cita deportiva, que está organizada por el Porriño Industrial CF, se desarrollará este sábado y domingo. días 13 y 14, en el Complejo Deportivo del Lourambal de la parroquia de Torneiros.
En el evento participarán 46 equipos de toda la provincia y del norte de Portugal que competirán durante los dos días de torneo.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Así es la nueva sede central de Bimba y Lola en Vigo por dentro
- Vingegaard, desde Vigo: «La gente en La Vuelta protesta por una razón»
- Broncano, a los bomberos forestales de Galicia: «No puede ser compatible ser un grupo de élite y cobrar 1.300 euros al mes»
- Así es la ayuda de 1500 euros de la Seguridad Social para los nacidos entre 1960 y 2002 que cumplan los requisitos
- Santiago impide a una veintena de alumnos cursar sexto de Medicina en el Cunqueiro
- Bimba y Lola: la nueva sede central viguesa de la firma, en imágenes
- Caballero exige a la ministra de Sanidad «todas las explicaciones del mundo» de por qué Vigo no es sede de los MIR
- El Concello de Vigo devolverá el dinero de la subida de la tasa de basura si Sogama reduce el canon