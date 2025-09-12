O Rosal saca a concurso la reforma del auditorio municipal por 900.000 euros
El Concello de O Rosal ha sacado a licitación las obras de mejora de la eficiencia energética y reforma interior del auditorio municipal, que supondrán una inversión de casi 900.000 euros. Las empresas podrán presentar sus propuestas hasta el 18 de septiembre.
El Concello captó fondos del Plan Extra de la Diputación de Pontevedra, entre otros, para financiar de forma íntegra este proyecto estratégico para el municipio y para toda la comarca. El objetivo del mismo es transformar el auditorio en un espacio sostenible, accesible y adaptado a las necesidades actuales de la Escuela de Música y del Conservatorio Profesional, dependientes de la Agrupación Musical de O Rosal.
Las obras se dividirán en tres grandes bloques: la reforma de la envolvente exterior para optimizar el confort térmico y garantizar el futuro del edificio; la mejora de los accesos al auditorio, a la zona del museo y a la escuela de música, asegurando la accesibilidad universal; y la reorganización de los espacios interiores para alcanzar una mayor funcionalidad en la actividad diaria de la escuela y del conservatorio.
«Con este proyecto construimos el presente y el futuro de la formación musical en O Rosal, consolidando una infraestructura que es vital para el desarrollo educativo, cultural y social de nuestra villa», resalta la alcaldesa, Ánxela Fernández, destacando que «la música es una de nuestras grandes fortalezas como comunidad y esta inversión supone garantizar que las próximas generaciones tengan unas instalaciones modernas, sostenibles y plenamente accesibles en las que crecer y formarse».
- Así es la nueva sede central de Bimba y Lola en Vigo por dentro
- Vingegaard, desde Vigo: «La gente en La Vuelta protesta por una razón»
- Broncano, a los bomberos forestales de Galicia: «No puede ser compatible ser un grupo de élite y cobrar 1.300 euros al mes»
- Así es la ayuda de 1500 euros de la Seguridad Social para los nacidos entre 1960 y 2002 que cumplan los requisitos
- Santiago impide a una veintena de alumnos cursar sexto de Medicina en el Cunqueiro
- Bimba y Lola: la nueva sede central viguesa de la firma, en imágenes
- Caballero exige a la ministra de Sanidad «todas las explicaciones del mundo» de por qué Vigo no es sede de los MIR
- El Concello de Vigo devolverá el dinero de la subida de la tasa de basura si Sogama reduce el canon