O Rosal saca a concurso la reforma del auditorio municipal por 900.000 euros

El Concello de O Rosal ha sacado a licitación las obras de mejora de la eficiencia energética y reforma interior del auditorio municipal, que supondrán una inversión de casi 900.000 euros. Las empresas podrán presentar sus propuestas hasta el 18 de septiembre.

El Concello captó fondos del Plan Extra de la Diputación de Pontevedra, entre otros, para financiar de forma íntegra este proyecto estratégico para el municipio y para toda la comarca. El objetivo del mismo es transformar el auditorio en un espacio sostenible, accesible y adaptado a las necesidades actuales de la Escuela de Música y del Conservatorio Profesional, dependientes de la Agrupación Musical de O Rosal.

Las obras se dividirán en tres grandes bloques: la reforma de la envolvente exterior para optimizar el confort térmico y garantizar el futuro del edificio; la mejora de los accesos al auditorio, a la zona del museo y a la escuela de música, asegurando la accesibilidad universal; y la reorganización de los espacios interiores para alcanzar una mayor funcionalidad en la actividad diaria de la escuela y del conservatorio.

«Con este proyecto construimos el presente y el futuro de la formación musical en O Rosal, consolidando una infraestructura que es vital para el desarrollo educativo, cultural y social de nuestra villa», resalta la alcaldesa, Ánxela Fernández, destacando que «la música es una de nuestras grandes fortalezas como comunidad y esta inversión supone garantizar que las próximas generaciones tengan unas instalaciones modernas, sostenibles y plenamente accesibles en las que crecer y formarse».