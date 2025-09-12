O Rosal marca como nuevo festivo local el 2 de febrero

El Concello de O Rosal aprobará hoy, en un pleno extraordinario, sus festivos locales para 2026, año en el que se celebra el bicentenario de la parroquia de San Xoán de Tabagón, por eso, el gobierno local ha decidido marcar el lunes 2 de febrero, día de la fiesta de San Brais en Tabagón. Este sustituye al festivo de Santa Mariña de este año. Por su parte, se mantiene el festivo local del martes de Carnaval en O Rosal, que en 2026 recae en 17 de febrero.

«Queremos que el bicentenario de Tabagón sea una celebración compartida, que ponga en valor la historia y la identidad de nuestras parroquias y que sirva también para reforzar los lazos comunitarios», explica la alcaldesa de O Rosa, Ánxela Fernández, destacando «la importancia de la recuperación por parte de la nueva comisión de fiestas de esta tradición para que siga viva y sea reconocida por todas las generaciones».

Además de la designación de los festivos locales, el pleno abordará la aprobación provisional de la ordenanza municipal sobre antenas de telecomunicaciones, un documento con el que el Concello quiere restablecer criterios claros sobre su localización, como las distancias mínimas respecto a determinados espacios, siembre dentro de las competencias limitadas que tiene la administración local en esta materia.