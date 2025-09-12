Nigrán blinda el alumbrado navideño con su adjudicación por 80.000 euros

Las luces de Navidad en Nigrán estarán colocadas el último fin de semana de noviembre, independientemente de cuando el Concello decida realizar el acto de encendido del alumbrado navideño. El gobierno local ha blindado la instalación de la iluminación con la adjudicación del contrato a la empresa tomiñesa Iluminaciones Alvaz, con el fin de evitar los retrasos de años anteriores por la carga de trabajo que acumulan las empresas del sector en las semanas próximas a la Navidad.

Así, con el verano dando sus últimos coletazos, el Concello de Nigrán ha adjudicado estos trabajos a Alvaz por 80.465 euros, con posibilidad de prórroga en 2026. El contrato establece que el alumbrado navideño deberá estar colocado, como mínimo, desde el último fin de semana de noviembre hasta el 8 de enero. «La celeridad en la contratación garantiza que se cumplan los plazos establecidos y su calidad, teniendo además la opción de renovar automáticamente con ellos para la siguiente Navidad», explica el alcalde, Juan González, apuntando que es la primera vez que se contratan con tanta antelación.

Tal y como recoge el contrato, las luces de Navidad de Nigrán deberán ser 100% LED por motivos de eficiencia energética y responsabilidad medioambiental, y tendrán que estar encendidas desde la misma hora que la iluminación de la vía pública y hasta la una de la madrugada, a excepción del 25 de diciembre y 1 de enero, que deberán prolongarse hasta las 5 horas. Igualmente, los propios pliegos inciden en que las diferentes decoraciones luminosas deben ofrecer una imagen de conjunto uniforme y coherente, respondiendo a un mismo estilo y a unos colores cálidos acordes a una estética tradicional. Además, antes de que remate el mes de enero, la empresa deberá tenerlas completamente desmontadas.

«Este año, y esta vez con menos prisa que nunca, llegaremos a todos los barrios de Nigrán con el objetivo de ofrecer una verdadera sensación de festividad y, al mismo tiempo, de incentivar el comercio local», promete el regidor.