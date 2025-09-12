Mos cortará una vía de servicio a la A-55 por la noche por obras
Son urgentes para reparar un hundimiento en Camiño da Levantada
El Concello de Mos ha mantenido una nueva reunión técnica con el Ministerio de Fomento para concretar las alternativas de tráfico necesarias durante las obras de drenaje transversal en el Camiño da Levantada. En la misma acordaron restringir la circulación en la vía de servicio a la autovía A-55 solo en horario nocturno, entre las 23.00 y las 07.00 horas, con el objetivo de minimizar las molestias al tráfico local y reducir el impacto en las recientemente inauguradas obras de humanización de San Eleuterio.
Se prevé que el corte de esta vía de servicio se produzca a partir de octubre, con el fin de reparar esta infraestructura, que canaliza las aguas pluviales procedentes de la autovía, y que presenta hundimientos y obstrucciones importantes que hacen imprescindible acometer esta reparación urgente.
Los técnicos municipales y de Fomento están trabajando ya en la planificación del dispositivo de tráfico y señalización, que se activará durante las noches en las que se lleven a cabo los trabajos.
