A Guarda sensibiliza sobre el uso del contenedor marrón

El Concello de A Guarda inicia una campaña de concienciación de cara a la inminente implantación del contenedor marrón, donde se deberán depositar los residuos orgánicos. El plan contempla campañas de sensibilización entre los vecinos, centros educativos y diversos colectivos, comenzando con visitas puerta a puerta a domicilios y establecimientos hosteleros y comerciales, con el fin de ofrecer información y resolver las dudas que puedan surgir.

El programa estará activo hasta finales de octubre de este año, con el objetivo de incrementar la recogida y aprovechamiento de residuos urbanos, contribuyendo a la sostenibilidad ambiental y económica del Concello.

El contendor marrón, o quinto contenedor, se implantará en el núcleo urbano y en zonas donde se localicen grandes productores de este residuo. Lo que se recoja en estos contenedores tendrá como destino la planta de compostaje de Vilanova de Arousa para la fabricación de compost, que es un excelente fertilizante para el suelo.