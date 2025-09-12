Las Fiestas del Alivio apagarán tres horas la música el domingo
Tomiño
Las Fiestas del Alivio de Tomiño tendrán tres horas sin música ni megafonía para el disfrute de todos los públicos. El Concello, la comisión de fiestas y la Asociación de madres, padres y amigos de personas con TEA «Un Máis» promueve esta iniciativa, que tendrá lugar en la tarde del domingo, de 17.00 a 20.00 horas.
Durante tres horas, las atracciones apagarán la música y tampoco habrá megafonía, con el fin de reducir los niveles de ruido y facilitar que las personas con hipersensibilidad auditiva o cualquier otro tipo de trastorno puedan disfrutar de las atracciones y de la fiesta.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Así es la nueva sede central de Bimba y Lola en Vigo por dentro
- Vingegaard, desde Vigo: «La gente en La Vuelta protesta por una razón»
- Broncano, a los bomberos forestales de Galicia: «No puede ser compatible ser un grupo de élite y cobrar 1.300 euros al mes»
- Así es la ayuda de 1500 euros de la Seguridad Social para los nacidos entre 1960 y 2002 que cumplan los requisitos
- Santiago impide a una veintena de alumnos cursar sexto de Medicina en el Cunqueiro
- Bimba y Lola: la nueva sede central viguesa de la firma, en imágenes
- Caballero exige a la ministra de Sanidad «todas las explicaciones del mundo» de por qué Vigo no es sede de los MIR
- El Concello de Vigo devolverá el dinero de la subida de la tasa de basura si Sogama reduce el canon