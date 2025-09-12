Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las Fiestas del Alivio apagarán tres horas la música el domingo

D. P.

Tomiño

Las Fiestas del Alivio de Tomiño tendrán tres horas sin música ni megafonía para el disfrute de todos los públicos. El Concello, la comisión de fiestas y la Asociación de madres, padres y amigos de personas con TEA «Un Máis» promueve esta iniciativa, que tendrá lugar en la tarde del domingo, de 17.00 a 20.00 horas.

Durante tres horas, las atracciones apagarán la música y tampoco habrá megafonía, con el fin de reducir los niveles de ruido y facilitar que las personas con hipersensibilidad auditiva o cualquier otro tipo de trastorno puedan disfrutar de las atracciones y de la fiesta.

