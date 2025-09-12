Familias del CEIP Ramiro Sabell denuncian falta de profesorado
La ANPA Pena do Equilibrio, de Ponteareas, denuncia la «situación insostenible que vive el CEIP Ramiro Sabell Mosquera» en el inicio del nuevo curso escolar.
Desde la asociación de madres y padres aseguran que «la administración educativa no cubre las necesidades del centro, tal y como aseguró que haría en el mes de julio». Así, critican la falta de profesorado y la ausencia de apoyos educativos suficientes en el colegio.
Al tiempo, exigen que la Xunta «cumpla la legalidad» en materia de dotación de profesorado y atención a la diversidad del alumnado, así como que garantice una educación igualitaria. De no ser así, las familias aseguran en un comunicado que iniciarán protestas «hasta que se respete la ley y se asignen todos los recursos necesarios que corresponden según la normativa vigente a este centro».
«La falta de profesorado y de especialistas vulnera directamente los derechos del alumnado, dejando atrás a niños y niñas, incluído aquellos que más apoyo necesitan», añaden.
