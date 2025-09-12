Diego Giráldez convierte a Antonio Palacios en el protagonista de su último libro

Antonio Palacios viaja en tren de Madrid a Galicia en la última etapa de su vida, acompañado por su pareja, Adela Ramírez. El arquitecto lleva varios cuadernos de dibujo que le harán rememorar recuerdos de su vida y su trayectoria profesional. Son una segunda piel llena de tatuajes de la que el escritor Diego Giráldez se vale para acercar la figura de Palacios de una manera distinta e inédita en su nuevo libro «Nas horas do seu reloxo. Unha viaxe de Antonio Palacios», que acaba de presentar en Porriño.

Este libro ilustrado, editado por el Concello de Porriño y la Xunta de Galicia, «es una manera singular de acercarnos a la figura de Antonio Palacios, en el que no solo se recoge su vida y obra, sino que la reimagina, dándole nuevas capas de significado», definió al alcalde de Porriño, Alejandro Lorenzo, presente en la presentación del libro, junto al director xeral de Cultura, Anxo Lorenzo, y el director de Ediciones de la Editorial Galaxia, Marcos Calveiro.

Por su parte, Giráldez, explicó que «construir este libro fue algo muy ilusionante». «A mi modo de ver, representa una manera diferente e inédita hasta ahora de acercarse a la figura de Antonio Palacios. Es un trabajo que, manteniendo el rigor histórico, es más divulgativo, más emocional y creativo», comenta el autor, reconociendo que «no fue fácil darle forma a toda la documentación que vengo acumulando desde hace muchos años sobre el arquitecto para hacer algo así, pero por eso el proyecto fue emocionante desde el principio».

La obra se acompaña de ilustraciones de MeliMolita, ilustradora gallega que se inspiró en los propios cuadernos de campo de Palacios. Así, apoyado en la ficción, pero también en un riguroso trabajo histórico y documental, el porriñés Diego Giráldez descubre una nueva perspectiva de Antonio Palacios a lo largo de las 126 páginas del libro «Nas horas do seu reloxo. Unha viaxe de Antonio Palacios».