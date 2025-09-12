Dos días de poesía y música en el «Entreverbas» de Cabreira

La parroquia de Cabreira, en Salvaterra de Miño, se convertirá hoy y mañana en el epicentro de la cultura musical y literaria. El Festival Entreverbas cumple su décima edición con una programación cultural variada y para todos los públicos.

Tal y como cuenta el coordinador del festival, «Xespi», «este evento nació hace diez años con la idea de acercar la cultura a las zonas rurales».

La primera jornada del festival se desarrolló ayer, de la mano de Cristina Pato, que presentó su último libro «Fora de Foco». Por delante, dos días para disfrutar de un programa donde la música, la literatura e incluso el cine, serán grandes protagonistas.

La primera actividad de hoy será a las 18.00 horas en la Escuela Infantil de Cabreira, con la representación «Titiricircus», para público familiar. A las 21.00 horas, se proyectará en el Bar SanRokán el cortometraje «Resonancias» con posterior conversación con la directora Diana Gonçalves. Además, durante toda la tarde estará abierta la exposición del artesano de madera Constante González, junto al propio bar.

Mañana la jornada comenzará con una ruta poética con Aurora Abelairas. A las 14.00 horas, comida popular en el Centro Cultural Xerme con posterior actuación de Señora DJ. A las 20.00 horas, dará inicio el recital con Beatriz Dourado, Keith Payne, Charo Lopes y Celso Sanmartín acompañados de la músico Icía Varela y como colofón final, a las 22.00 horas, un picoteo amenizado por Señora DJ.

Xespi asegura que hay algo que especialmente pretenden fomentar: la participación vecinal. «Queremos que los vecinos de Cabreira formen parte del festival», cuenta el coordinador, «ahora presentan a los poetas».

Por último, dice que «lo importante, aparte de fomentar la cultura, es compartir momentos con la gente, especialmente ahora que estamos cada vez más individualizados».