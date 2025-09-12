El Concello pide un uso «responsable» de los puntos limpios móviles

La Concejalía de Infraestruturas e Sostibilidade y la de Medio Ambiente de Redondela han ampliado el servicio de punto limpio móvil a todo el término municipal tras la adquisición de un segundo remolque. El edil Roberto Villar explica que esta segunda unidad permite dar respuesta a las demandas de los vecinos «que nos solicita este servizo durante máis días e con máis frecuencias nas parroquias».

El responsable municipal hace un llamamiento a la ciudadanía para que haga un «uso responsable» del servicio y recuerda que es un contenedor «para uso de particulares, non de empresas». En este sentido, destaca que en ocasiones han recogido en estos remolques una gran cantidad de residuos «que é evidente que corresponden a unha actividade profesional, e non de particulares», y pone como ejemplo el caso de varias docenas de telefonillos electrónicos.

Con este segundo remolque se duplica la estancia del punto limpio móvil en cada emplazamiento, por lo que está dos semanas en cada lugar. En este momento los dos contenedores se encuentran ubicados en Chapela hasta el próximo día 21, uno en el aparcamiento de la calle Manuel Rodríguez Casal y el otro en el pabellón municipal. El objetivo de este servicio es «facilitar á veciñanza a reciclaxe de diferentes tipos de lixo que non debe de ir aos colectores da rúa», puntualiza Villar.