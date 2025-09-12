El auge de la construcción ya se nota en Chapela: suma 36 nuevas viviendas

El auge de la construcción de los últimos años ya se nota en el municipio de Redondela, donde su cercanía a Vigo supone un atractivo para la adquisición de viviendas a unos precios más asequibles que los de la ciudad olívica. Desde este verano ya se encuentran disponibles los pisos de dos edificios en Chapela, ubicados en la avenida de Redondela, que estuvieron muchos años paralizados por la crisis financiera y el estallido de la burbuja inmobiliaria de 2008. Estos dos bloques de viviendas fueron durante mucho tiempo ejemplo del feísmo urbanístico, con sus fachadas inacabadas, pero tras rematar los trabajos, en los últimas semanas fueron retiradas las vallas que los rodeaban y sus nuevos inquilinos ya han empezado a ocuparlos.

Uno de ellos es el denominado Residencial Hommum Ría de Vigo, una promoción que ofrece 30 viviendas luminosas, soleadas y eficientes junto al puente de la autopista AP-9, en el límite con Teis. Este bloque inició su construcción en el año 2006, pero dos años después, cuando la obra se encontraba avanzada, con un porcentaje de ejecución aproximado del 70%, se paralizó por la crisis. Y así permaneció durante casi tres lustros hasta que por fin ya se encuentra rematada. El edificio oferta 17 viviendas de dos dormitorios y 13 estudios, con plaza de garaje, trasteros y una zona verde comunitaria. Hace dos años, cuando se inició la venta, se ofrecían a 93.000 euros los estudios y 149.000 euros los pisos de dos habitaciones.

El inmueble de seis viviendas junto al centro de salud. / ANTONIO PINACHO

El otro edificio de Chapela ofrece seis viviendas de tres dormitorios con garajes y trasteros junto al centro de salud. En este caso, el inmueble permaneció paralizado durante más de 25 años –desde 1994– por exceso de volumen y para poder rematarlo tuvo que ser adaptado a la normativa urbanística por parte de su promotora, la Sociedad Patrimonial Covelo S.L. También desde este verano ya se encuentra con sus nuevos inquilinos, dejando atrás la imagen de abandono que afeaba esta céntrica ubicación.

Otro de los inmuebles rematados en los últimos meses en el municipio es el que completa la manzana de Regojo, en pleno centro de Redondela. En las próximas semanas se entregarán las 59 viviendas y bajos situados en la calle 8 de Marzo, en la zona del Salgueiral, en la zona que ocupó durante décadas la antigua fábrica textil redondelana.