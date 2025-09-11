La vendimia en el castillo de Soutomaior prevé alcanzar los 15.000 kilos

La Diputación comenzó la vendimia en las cuatro hectáreas de viñedo de la finca del castillo de Soutomaior, con la previsión de recoger unos 15.000 kilos. La encargada de la cosecha y de la explotación de la uva albariña y de otras variedades blancas es la bodega A Quinta das Eiras, después de ganar la subasta pública con una oferta de 1,22 euros por kilo de uva albariña y un euro del resto de variedades.

Once personas trabajan en la vendimia y aún no se sabe cuánto durarán los trabajos puesto que dependen de las previsiones meteorológicas. El año pasado se cosecharon 13.000 kilos de uva, una cifra inferior a la prevista en esta campaña. Este año se estima una cifra superior ya que se dieron condiciones muy buenas durante la floración, sin apenas lluvias que pudieran afectar negativamente la maduración de los racimos.

La explotación vitivinícola del castillo de Soutomaior se remonta al año 1984 y ocupa cuatro de las 23 hectáreas con las que cuenta el complejo en su conjunto. La explotación se distribuye en una parte con terrenos en terrazas, y otra sobre terrenos húmedos, fértiles y con cubierta vegetal suficiente, lo que hace que las producciones no sean muy altas. Toda la uva de la finca es autóctona y albariña en su mayoría, pero en los viñedos también se encuentran otras variedades blancas (godello, torrontés, loureiro y treixadura) y también tintas (mencía y sousón).