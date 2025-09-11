Tui completa la renovación del pabellón deportivo de Randufe por 177.000 euros

El Concello de Tui ha completado las obras de renovación del pabellón municipal de Randufe, que supusieron una inversión de cerca de 177.000 euros. Los trabajos se llevaron a cabo en los últimos meses, permitiendo que las instalaciones estén a punto para el nuevo curso escolar.

Uno de los objetivos de la actuación realizada fue resolver los problemas de humedad y condensación que registraba la instalación. Para eso se realizaron trabajos de excavación de tierras en el perímetro de la edificación, hasta alcanzar la cota de apoyo de las zapatas de la edificación. También fueron impermeabilizados todos los muros y se realizó un sistema de drenaje perimetral y un sistema de canalización enterrada para la recogida de aguas pluviales.

Otro de los objetivos de la obra fue incrementar la eficiencia energética del pabellón, para lo que fueron colocadas luminarias de campana y tecnología led que sustituyen a los antiguos alógenos metálicos. La inversión para esta mejora energética fue de casi 71.000 euros, financiados con cargo al Plan +Provincia de la Diputación.

Previamente, el Concello invirtió cerca de 106.000 euros, financiados a través del Plan Extraordinario de Infraestructuras Deportivas de la Diputación, para la sustitución de la cubierta del pabellón, la colocación de rejas de ventilación de lamas horizontales, y el cambio de los canalones por unos nuevos de acero prelacada, y de las bajantes por unas nuevas metálicas de acero, que fueron colocadas por el exterior de la edificación.