Tui completa la renovación del pabellón deportivo de Randufe por 177.000 euros
Las obras consistieron en la eliminación de humedades, cambio de luminarias por tecnología led, impermeabilización de muros y sustitución de la cubierta
El Concello de Tui ha completado las obras de renovación del pabellón municipal de Randufe, que supusieron una inversión de cerca de 177.000 euros. Los trabajos se llevaron a cabo en los últimos meses, permitiendo que las instalaciones estén a punto para el nuevo curso escolar.
Uno de los objetivos de la actuación realizada fue resolver los problemas de humedad y condensación que registraba la instalación. Para eso se realizaron trabajos de excavación de tierras en el perímetro de la edificación, hasta alcanzar la cota de apoyo de las zapatas de la edificación. También fueron impermeabilizados todos los muros y se realizó un sistema de drenaje perimetral y un sistema de canalización enterrada para la recogida de aguas pluviales.
Otro de los objetivos de la obra fue incrementar la eficiencia energética del pabellón, para lo que fueron colocadas luminarias de campana y tecnología led que sustituyen a los antiguos alógenos metálicos. La inversión para esta mejora energética fue de casi 71.000 euros, financiados con cargo al Plan +Provincia de la Diputación.
Previamente, el Concello invirtió cerca de 106.000 euros, financiados a través del Plan Extraordinario de Infraestructuras Deportivas de la Diputación, para la sustitución de la cubierta del pabellón, la colocación de rejas de ventilación de lamas horizontales, y el cambio de los canalones por unos nuevos de acero prelacada, y de las bajantes por unas nuevas metálicas de acero, que fueron colocadas por el exterior de la edificación.
- Así es la nueve sede central de Bimba y Lola en Vigo por dentro
- Neutralizada la etapa de Pontevedra de La Vuelta a 8 kilómetros de meta por las protestas
- La inclusión de alumnos con necesidades en colegios ordinarios llega a la Fiscalía
- Santiago impide a una veintena de alumnos cursar sexto de Medicina en el Cunqueiro
- Cuarenta vigueses tramitan ya una hipoteca inversa para completar su pensión
- Dos heridos muy graves en una pelea a martillazos en Vilagarcía
- Así es la ayuda de 1500 euros de la Seguridad Social para los nacidos entre 1960 y 2002 que cumplan los requisitos
- Bimba y Lola: la nueva sede central viguesa de la firma, en imágenes