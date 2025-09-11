Tomiño transforma la antigua unitaria de Sobrada en una «Casa do Tempo»

El Concello de Tomiño ha iniciado la transformación de la casa de los maestros y antigua escuela unitaria de Sobrada, construida en 1950, en Casa do Tempo, un lugar que se destinará a la recogida y conservación de documentos gráficos y audiovisuales para la puesta en valor de los usos, costumbres, patrimonio y tradiciones de la parroquia, con el objetivo de preservar la identidad colectiva de Sobrada para las futuras generaciones.

El proyecto supondrá una inversión de casi 800.000 euros, de los que el Concello de Tomiño aportará casi 200.000 euros de fondos propios, siendo los 600.000 euros restantes captados a través de fondos europeos del Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos (PIREP), enmarcado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Ministerio de Transformación, Movilidad y Agenda Urbana. La propuesta fue elaborada en coordinación con la Comunidad de Montes de Sobrada y con la colaboración activa de los vecinos y vecinas.

La primera piedra de esta Casa do Tempo se puso este lunes, y desde el Concello estiman que las obras estén terminadas para la próxima primavera.

En este nuevo espacio, los propios vecinos y vecinas podrán contribuir a la creación y enriquecimiento del archivo histórico de la parroquia. «Es mucho más que una obra de rehabilitación, es un proyecto que pone a la gente en el centro y que contribuye a que la memoria de Sobrada se conserve aquí, en la propia parroquia y al alcance de todas las generaciones», explica la alcaldesa, Sandra González.

La Casa do Tempo contará con herramientas digitales de fácil manejo, entre ellas una pieza central que permitirá escanear y guardar imágenes sin necesidad de dejarlas físicamente; un archivo digital accesible a todos los vecinos y vecinas y una «cápsula del tiempo», una sala donde se podrán grabar testimonios en vídeo sobre aspectos de la vida de la parroquia, desde nombres de lugares, recetas tradicionales o fiestas populares, hasta juegos, artes de pesca o personajes locales. Además, se habilitará una sala de edición audiovisual y una sala de juego digital para poner a prueba los conocimientos sobre la cultura y el territorio de Sobrada.