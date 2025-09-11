Tomiño reconoce los éxitos de David Mella y Daniel Costas

El Concello de Tomiño celebró una recepción en el salón de plenos para homenajear a los deportistas David Mella y Daniel Costas, que han conseguido importantes resultados en el Campeonato del Mundo de Piragüismo Spinte y Paracanoe 2025. Mella logró un séptimo puesto en la prueba de VL1 200 metros, a pensar de haber sido un año especialmente complicado por varias lesiones. Por su parte, el entrenador, Daniel Costas, condujo al éxito a varios de los deportistas que entrena.