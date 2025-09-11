Soutomaior entrega un millar de agendas a los escolares
A.P.
El Concello de Soutomaior entregó ayer las agendas escolares para este curso, que se repartieron de forma gratuita en los centros educativos del municipio. El propio alcalde, Manu Lourenzo, recorrió los colegios para entregar personalmente el millar de agendas: 40 en la escuela Galiña Azul de Soutomaior, 400 en el CEIP Manuel Padín Truiteiro y 500 en el IES Soutomaior.
Las agendas cuentan con dos diseños, uno específico para infantil y primaria y otro, más juvenil, para el alumnado del instituto. Ofrece información de los periodos vacacionales, las celebraciones, festejos locales y las conmemoraciones vinculadas con el ámbito educativo.
La vuelta al colegio comenzó con total normalidad en el municipio con la matrícula de 363 alumnos en el CEIP Manuel Padín Truiteiro, de 414 en el IES de Soutomaior y de más de una treintena en la Galiña Azul.
