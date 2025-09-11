Proyección del film «Sefarad», hoy en Tui
D.P.
Tui
Tui ofrece hoy una de las actividades de la programación Setembro Xudeu. Será la protección de la película portuguesa «Sefarad», dirigida en 2019 por el cineasta portugués Luis Ismael. Tendrá lugar a las 20.00 horas en el espacio sociocultural de la calle Camilo José Cela. La película abarca un lapso temporal de varios siglos, reconstruyendo la historia de la comunidad judía de Oporto y centrándose en la figura de Artur Carlos de Barros Bastos.
