Ponteareas crea unos premios para reconocer hasta nueve trayectorias

Ponteareas sigue la estela de otros Concellos del área metropolitana y crea unos premios propios para reconocer públicamente la labor de personas, entidades o colectivos de la villa. Así, si Arbo cuenta con la gala del «Arabense distinguido», Salceda con el acto cívico de «Salcedenses Distinguidos», Tui con los «Premios Cidade de Tui» y Porriño con los recientemente creados «Premios Antonio Palacios», el Concello de Ponteareas inventa ahora la distinción «Ponteareán distinguido/a», que se entregará en la «Gala de Premios Menina Sarmiento-Ponteareáns Distinguidos do Ano», que tendrá lugar el próximo 29 de septiembre, y que nace con intención de tener continuidad en el futuro.

Esta es la gran novedad de las Fiestas de Septiembre en Ponteareas. Según la alcaldesa, Nava Castro, se trata de una mención honorífica especial que reconocerá públicamente a personas, entidades o colectivos de Ponteareas que, a lo largo de los años, destacasen por su trayectoria, méritos o contribución al desarrollo social, cultural, educativo, deportivo o económico del municipio, así como por su labor solidaria y por la proyección de Ponteareas en el exterior.

Decisión del pleno

Las distinciones tendrán que ser aprobadas por el pleno de la corporación, para lo que se convocará una sesión extraordinaria antes del 29 de septiembre, cuando se celebrará el acto que llevará por nombre «Gala de Premios Menina Sarmiento – Ponteareáns Distinguidos do Ano». Con esto, el gobierno ponteareano homenajea también la figura histórica de María Agustina Sarmiento de Sotomayor, una de las meninas retratadas por Velázquez en uno de sus cuadros más famosos. De hecho, el premio que entregará el Concello a cada «distinguido» será una figura de la menina.

En total se entregarán nueve premios, correspondientes a las categorías de cultura, educación, empresa e innovación, compromiso social, deportes, nueva promesa (menores de 25 años), embajada de Ponteareas, emigración y honor (a título póstumo). Para la elección de las personas homenajeadas, cada edil o grupo municipal podrá proponer a la alcaldesa de manera justificada y en el plazo de diez días hábiles los nombres de los candidatos o candidatas.