El Pincho Folk llega a Salceda para impulsar la hostelería con gastronomía y música

Salceda acoge durante los viernes y sábados del mes de septiembre la tradicional Ruta del Pincho Folk, que celebra este año su décimo séptima edición.

Un total de 16 establecimientos de hostelería del municipio ofrecerán durante este mes sus creaciones culinarias a un precio único de 2,50 euros. El horario de atención será de 20 a 23 horas.

A mayores, y para «amenizar la ruta», los grupos de gaitas de Salceda de Caselas se encargarán de poner la nota musical recorriendo los dieciséis locales participantes. Entre los pinchos disponibles habrá: tostas de cecina, tortitas de champiñones, pan coreano, brioche de carrilleras, costilla guisada, gyozas, miniburguers o brochetas de pulpo y gambas, entre otras opciones. Además, también habrá un pincho dulce de vainilla.

Las personas participantes podrán votar en cada establecimiento por el mejor pincho y también participar en el sorteo de diversos premios como un fin de semana de enoturismo en la Ribeira Sacra o vales de compra donados por la Asociación de Comerciantes de Salceda. Además, quien complete la ruta de los 16 locales, recibirá un regalo sorpresa por parte del Concello.