Una peatonalización muy cuestionada

La tendencia a peatonalizar los centros urbanos de los pueblos y ciudades no ha tenido muy buena acogida en Redondela. Al menos eso es lo que se percibe en los comentarios de la página oficial del Concello en Facebook, donde se explica la entrada en vigor de las restricciones a la circulación desde el pasado lunes en la Praza da Constitución, Telmo Bernárdez y Figueiral. El tráfico se prohíbe excepto a los residentes, carga y descarga, servicios públicos y emergencias, una medida que desde el gobierno local justifican para dar prioridad al peatón, proteger el patrimonio y reducir la contaminación.

El pasado mes de mayo fueron los comerciantes de la zona los que mostraron su rechazo al presentar ante el Concello más de 1.700 firmas en contra de la peatonalización. Y ahora son los vecinos los que expresan sus quejas a través de la red social. «Los grandes afectados de todo este sin sentido son los vecinos de rúa Eidos, Campo das Redes y colindantes. No es un capricho subir por esa calle… es una necesidad; es un acceso vital, no una calle del casco viejo sin más», apunta Adrián R.M.

«Vergonzoso. Redondela no es una gran ciudad, es un pueblo que tiene los accesos limitados y partiendo de que la calle principal es de una sola dirección.Esto es de locos y sobre todo no pensar en los vecinos, que somos muchos, los que vivimos en el ahora llamado casco vello, que nos hacen dar toda la vuelta al pueblo para poder ir a nuestro domicilio.¿Qué pasará cuando tengan la calle principal cortada por fiestas, eventos, etc, etc? ¿Por dónde pasará el tráfico?», denuncia Adriana Bouzón.

«O que se consegue con esta iniciativa é que os que vivimos nos arredores cada vez vaiamos menos o pobo. Esa estrada é un acceso necesario. Non quédame claro se ou fin e reducir a contaminación ou saturar a estrada central xerando atascos. E o negocios? Porque nesa zona hai uns poucos… que das voltas para aparcar e poder coller unha barra de pan?», comenta Tasiro A.B.

«Entonces se bajará el impuesto de rodaje, ya que cada vez se puede circular menos por Redondela en coche», propone con sorna Loly Garrido.

Alguna opinión a favor

En cinco días la publicación acumula 134 comentarios, de los que solo dos son a favor. «Paréceme moi ben… é imposible pasar por aí nesa beirarrúa minúscula con carro de bebés ou en cadeira de rodas», justifica Iago H.D., mientras que Noé Cano tira de ironía ante los comentarios negativos que se quejan de la vuelta que tienen que dar los vecinos de Os Eidos para llegar a sus casas: «Vaia desgracia! Ter que subir e baixar dos Eidos por unha estrada asfaltada e con beirarrúas. Co ben que se vai por rúas de pedra sen beirarrúas dándolle cos retrovisores á xente».

La peatonalización, pese a las quejas, sigue adelante. De momento, las cámaras de control que identifican las matrículas de los vehículos no sancionan pero a partir de octubre multarán de forma automática a los no autorizados. Los residentes en las calles afectadas ya pueden dar de alta sus vehículos a través de un formulario en el Rexistro Municipal o a través de la sede electrónica.