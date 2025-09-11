Mos relanza las clases de inglés en sus cinco colegios públicos
Mos
El Concello de Mos pone de nuevo en marcha la actividad extraescolar de Inglés para el alumnado de Primaria de los cinco centros públicos del municipio.
Los grupos se dividirán según el curso y una prueba de evaluación inicial, con el objetivo de mantener grupos reducidos y adaptados a las necesidades de los participantes.
Las clases se impartirán en cada centro, siendo el lunes el turno del CEIP Atín; el martes en CEIP Petelos, el miércoles en CEIP Martínez Alonso, el jueves en Pena Francia y el viernes en CEIP Valverde Mayo. La actividad tiene un coste de 5 euros al mes por participante.
