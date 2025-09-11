Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El «Miñorsóns» se traslada a A Foz

D.P.

Nigrán

El estuario de A Foz, en Nigrán, acoge mañana, viernes, la tercera edición del festival de músicas tradicionales del mundo «Miñorsóns». Será a partir de las 21.00 horas, con las actuaciones de grupos de Italia (P.O.E Piccola Orchestra Ecletnica) y de Hungría y Croacia (Orkestar Misina), que acompañarán al local «Tradisión».

