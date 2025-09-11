El «Miñorsóns» se traslada a A Foz
D.P.
Nigrán
El estuario de A Foz, en Nigrán, acoge mañana, viernes, la tercera edición del festival de músicas tradicionales del mundo «Miñorsóns». Será a partir de las 21.00 horas, con las actuaciones de grupos de Italia (P.O.E Piccola Orchestra Ecletnica) y de Hungría y Croacia (Orkestar Misina), que acompañarán al local «Tradisión».
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Así es la nueve sede central de Bimba y Lola en Vigo por dentro
- Neutralizada la etapa de Pontevedra de La Vuelta a 8 kilómetros de meta por las protestas
- La inclusión de alumnos con necesidades en colegios ordinarios llega a la Fiscalía
- Santiago impide a una veintena de alumnos cursar sexto de Medicina en el Cunqueiro
- Cuarenta vigueses tramitan ya una hipoteca inversa para completar su pensión
- Dos heridos muy graves en una pelea a martillazos en Vilagarcía
- Así es la ayuda de 1500 euros de la Seguridad Social para los nacidos entre 1960 y 2002 que cumplan los requisitos
- Bimba y Lola: la nueva sede central viguesa de la firma, en imágenes