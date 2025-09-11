Manuel Cerviño expone en A Guarda
D.P.
A Guarda
La Casa dos Alonso de A Guarda acoge la exposición pictórica «Mesturas», del artista de Bueu, Manuel Cerviño. La inauguración de la muestra coincidirá con la presentación de otra obra de Cerviño, el libro «Ti, a miña grande obra», que será mañana, viernes, a las 20.00 horas.
