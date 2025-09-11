Investigado un tomiñés por un delito de hurto
D.P.
Tomiño
La Guardia Civil investiga a un vecino de Tomiño, de 41 años, como presunto autor de un delito de hurto de un pastor eléctrico, una batería y una placa solar, que se encontraban instalados en una explotación ganadera. Todos los efectos sustraídos fueron recuperados.
