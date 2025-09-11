Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Esperanza Arrondo expone en Baiona «Fragmentos del color»

La bailarina, pintora y escritora, ayer, en la muestra.

N.P.

Baiona

El arte brota de los poros de la bailarina, pintora y escritora viguesa Esperanza Arrondo. Aunque pinta «desde pequeña», la jubilación hace dos años como profesora de danza le ha permitido centrar su talento frente al lienzo.La Capitanía Marítima de Baiona acoge una muestra de 25 de sus cuadros haste este domingo, día 14.

«Fragmentos del color» se titula la exposición que tiñe la sala de intensas tonalidades a través de sus flores, árboles, «naturaleza en definitiva». Puede verse de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 22.00.

