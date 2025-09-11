El CEIP Valverde Mayo de Mos reclama más personal docente

Las familias del CEIP Mestre Valverde Mayo de Sanguiñeda, en Mos, vienen de expresar su malestar ante «la falta de personal en el colegio y el abandono de las instalaciones educativas».

Así, la ANPA del citado centro denuncia la necesidad de mayor personal docente en el departamento de orientación, en el área de Audición y Lenguaje (AL) y Pedagogía Terapéutica (PT) y la necesidad de un profesor de Primaria, para poder realizar un desdoble en el aula de 5º de Primaria.

En concreto, las familias explican que «a pesar del alto porcentaje de alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE)», que según los datos del centro supone actualmente un 46% del total, «el colegio de Sanguiñeda cuenta históricamente con un único orientador compartido que cambia anualmente». «Además, en los últimos años ha visto reducida su presencia en el centro pasando de 2,5 días a la semana en el centro a menos de dos».

A su vez, la ANPA muestra su asombro al encontrarse «este curso con el sinsentido de tener dos especialistas en AL compartidos con otro centro, en lugar de un especialista a tiempo completo». A mayores, las horas de PT se encuentran asignadas a la directora, que tiene exentas debido a las propias labores del cargo de dirección y que, tal y como aseguran las familias, «la Xunta ha parcheado esta situación enviando un docente afín a PT, que cuenta con únicamente seis horas libres a la semana para esta función».

Por último, la Xunta ha decidido este curso escolar eliminar el desdoble de la clase de quinto de primaria, «dejando en una sola clase a los 24 niños y niñas, sin tener en cuenta las discapacidades y necesidades de atención especial». Ante tal situación, la Xunta concedió al centro el Plan Mega, algo que parece «insuficiente» a las familias ya que «les dotan con un solo profesor de apoyo a media jornada», que está todavía pendiente de nombramiento.

Por otra parte, en lo relativo a las instalaciones educativas, los padres y madres denuncian «la situación de precariedad en la que se encuentra el centro» donde hay ventanas que «ya ni siquiera cierran, a pesar de que la Xunta anunció el pasado año su renovación, al igual que la de los baños».

Respuesta de la Xunta

Por su parte, la Xunta de Galicia indica que «el colegio Mestre Valverde Mayo de Mos cuenta con todo el personal docente necesario para cubrir las necesidades del centro y de su alumnado».

Desde la institución autonómica aseguran que el centro cuenta con dos especialistas de AL a media jornada y dos especialistas de PT. Además, aseguran que la Consellería dotó al centro «con un docente a mayores a través del Plan Mega para desdoblar el curso de 2º de Educación Primaria».

Al tiempo, marcan que «también se enviará otro profesor a media jornada, a través del mismo Plan, para dar apoyo al curso de 5º de Educación Primaria y desdoblar así la unidad».

Por último, concluyen que en lo referido a las instalaciones «la Xunta de Galicia cumplirá con la mejora del Colegio Mestre Valverde Mayo».