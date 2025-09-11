Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

A Cañiza organiza una ruta «Entre Abadías»

A Cañiza

A Cañiza organiza este domingo 14 de septiembre una andaina por el camino medieval «Entre Abadías», en concreto, la etapa entre el centro de A Cañiza y Melón. El punto de encuentro será la Casa Consistorial de A Cañiza a las 9.30 horas y la hora prevista de llegada al municipio de Melón es las 12.30 horas.

