A Cañiza organiza una ruta «Entre Abadías»

A Cañiza organiza este domingo 14 de septiembre una andaina por el camino medieval «Entre Abadías», en concreto, la etapa entre el centro de A Cañiza y Melón. El punto de encuentro será la Casa Consistorial de A Cañiza a las 9.30 horas y la hora prevista de llegada al municipio de Melón es las 12.30 horas.