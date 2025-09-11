La ANPA del Cova Terreña reclama que se desdoblen dos aulas con casi 30 alumnos
Las dos registran escolares con necesidades especiales que requieren más profesorado
Las familias lamentan que la Xunta ni conteste sus escritos
Dos aulas de 30 y 29 alumnos en 1º de ESO y una con 24, entre ellos varios con necesidades especiales, en 3º de Primaria. La situación es «insostible» en estos dos cursos del colegio Cova Terreña al borde de la ratio recomendada de 30 escolares por grupo, según denuncia al ANPA, porque la Consellería de Educación no ha autorizado el desdoblamiento que el centro y el propio colectivo de familias solicitaron para organizarlos en tres clases de 20 escolares y dos de 12, respectivamente.
«A calidade da atención, especialmente a do alumnado con necesidades específicas, vaise ver afectada si ou si», denuncian desde la asociación, que lamenta que la Xunta no haya contestado sus reclamaciones por escrito realizadas en julio.
Desdoble parcial
Las familias agradecen al profesorado el «gran esforzo» que está haciendo para optimizar la dinámica de las clases pese al ajustado número de docentes. Y es que el centro ha organizado un sistema de desdoblamiento parcial para cuatro materias—Matemáticas, Biología y Geología, Lengua española y Lingua galega e Literatura— en 14 horas lectivas.
