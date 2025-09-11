Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Alxén celebra este sábado su «serán»

D.P.

Salvaterra de Miño

La parroquia de Alxén, en Salvaterra de Miño, celebra este sábado 13 de septiembre la décimo primera edición del Serán de Alxén. El evento, organizado por la Asociación Cultural y Folclórica Os do Eido, comenzará en el «torreiro» de fiestas de la parroquia a partir de las 21 horas y contará con la participación de gaiteiros y cantareiras.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents