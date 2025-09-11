Alxén celebra este sábado su «serán»

La parroquia de Alxén, en Salvaterra de Miño, celebra este sábado 13 de septiembre la décimo primera edición del Serán de Alxén. El evento, organizado por la Asociación Cultural y Folclórica Os do Eido, comenzará en el «torreiro» de fiestas de la parroquia a partir de las 21 horas y contará con la participación de gaiteiros y cantareiras.