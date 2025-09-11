Abiertas las inscripciones para la XIII Milla Porriñesa
Porriño
Las inscripciones para participar en la XIII Milla Porriñesa «Festas do Cristo» de Porriño permanecerán abiertas hasta el viernes 3 de octubre.
El evento deportivo, que consiste en una carrera pedestre por el centro urbano de Porriño, se realizará en el municipio el sábado 4 de octubre, y tendrá como lugar de salida y llegada la Plaza del Concello.
El evento es apto para todos los grupos de edades y pueden participar tanto personas federadas como no federadas.
Las inscripciones son gratuitas y habrá trofeos para las primeras posiciones, así como medallas para las categorías infantiles.
