Abiertas las inscripciones para la XIII Milla Porriñesa

XIII Milla Porriñesa

D. P.

Porriño

Las inscripciones para participar en la XIII Milla Porriñesa «Festas do Cristo» de Porriño permanecerán abiertas hasta el viernes 3 de octubre.

El evento deportivo, que consiste en una carrera pedestre por el centro urbano de Porriño, se realizará en el municipio el sábado 4 de octubre, y tendrá como lugar de salida y llegada la Plaza del Concello.

El evento es apto para todos los grupos de edades y pueden participar tanto personas federadas como no federadas.

Las inscripciones son gratuitas y habrá trofeos para las primeras posiciones, así como medallas para las categorías infantiles.

