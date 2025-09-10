Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vuelve la ruta de pinchos a los bares de Mondariz

D.P.

Mondariz

Mondariz acoge una nueva edición de su ruta de pinchos «Mondarincho», en la que participarán once locales. La ruta se podrá realizar los viernes y sábados de 20.00 a 22.00 horas hasta el 11 de octubre. Las personas participantes podrán entrar en sorteos al conseguir seis sellos de locales diferentes en su pasaporte.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents