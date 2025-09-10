Vuelve la ruta de pinchos a los bares de Mondariz

Mondariz acoge una nueva edición de su ruta de pinchos «Mondarincho», en la que participarán once locales. La ruta se podrá realizar los viernes y sábados de 20.00 a 22.00 horas hasta el 11 de octubre. Las personas participantes podrán entrar en sorteos al conseguir seis sellos de locales diferentes en su pasaporte.