Un voluntariado eliminará especies invasoras del Tea

La Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza (Adega) convoca un nuevo campo de voluntariado ambiental con el objetivo de eliminar especies exóticas invasoras (EEI) del río Tea a su paso por el Concello de Mondariz.

La jornada se llevará a cabo el próximo fin de semana, los días 12, 13 y 14 de septiembre. Para participar, es necesario inscribirse previamente en la página web de www.adega.gal. Además, el voluntariado tiene cubiertos los gastos de alojamiento en el Albergue Alentea así como la manutención, el seguro de accidentes y las herramientas necesarias para la limpieza del río.

La actividad se enmarca en el Proyecto Fluviatilis, donde se promueven actividades de gestión y control de flora exótica invasora con el objetivo de dar a conocer las problemáticas ambientales que amenazan los ecosistemas fluviales, facilitar la participación ciudadana en su gestión y fomentar actitudes y comportamientos que se materialicen en una mejora de los ríos.

La actividad, además, estará encaminada en seleccionar metodologías de eliminación de EEI adecuadas que permitan abordar futuras actuaciones de restauración fluvial.