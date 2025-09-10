Reunión informativa en la escuela de música de Parada, en Nigrán
D.P.
Nigrán
La escuela de música de la Agrupación Musical de Santiago de Parada, en Nigrán, convoca una reunión informativa y abierta al público el próximo jueves 11 de septiembre, a las 19 horas. También recuerda que las matrículas siguen abiertas y están indicadas para niños mayores de 4 años, sin límite de edad.
