El PSOE de Tomiño critica el inicio de curso sin biblioteca

D.P.

Tomiño

El grupo municipal del PSOE de Tomiño critica que «comience el curso sin la tan esperada biblioteca» y acusan al gobierno local de «faltar a la verdad y de engañar a la corporación municipal, a la comunidad educativa y a la población tras asegurar que la nueva instalación abriría para el inicio del curso».

