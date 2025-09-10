El PSOE de Tomiño critica el inicio de curso sin biblioteca
D.P.
Tomiño
El grupo municipal del PSOE de Tomiño critica que «comience el curso sin la tan esperada biblioteca» y acusan al gobierno local de «faltar a la verdad y de engañar a la corporación municipal, a la comunidad educativa y a la población tras asegurar que la nueva instalación abriría para el inicio del curso».
