Protesta en Chapela en defensa de la sanidad

A.P.

Redondela

La Asemblea pola Sanidade Pública de Redondela, junto a la Asociación de Vecinos de Chapela y la Plataforma SOS Sanidade Pública, convocan para mañana jueves una concentración, a las 11.00 horas ante el centro de salud de Chapela, para exigir más médicos.

