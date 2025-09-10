Porriño renovará el parque infantil con un tren de más de diez metros

El Concello de Porriño instalará un nuevo y moderno elemento de juego en el parque infantil, próximo al recientemente restaurado Templete de San Luis. Consistirá en un tren de más de diez metros que ofrecerá una experiencia multijuego.

Los trabajos para la instalación de este elemento ya comenzaron, con la excavación de la superficie para la cobertura con una base de hormigón sobre la cual se colocará el pavimento de caucho y posteriormente se instalará el tren. El nuevo elemento tendrá unas dimensiones de 3,69 x 10,73 x 3,25 metros y una altura de caída libre de 1,97 metros. Está fabricado en acero galvanizado, con cuerdas de polipropileno reforzadas, plataformas antideslizantes y sobre pavimento de caucho, con el fin de que sea una instalación confortable, duradera y segura.

La instalación de esta nueva atracción estará acompañada de una serie de mejoras en el entorno del antiguo Campo da Feira. La zona se cerrará con un perímetro de bancos de piedra, ofreciendo espacios de descanso y haciendo del parque un lugar más cómodo y accesible. Además, se colocarán bordos de piedra granítica en las zonas de acceso, manteniendo una estética armoniosa con el entorno natural. Se llevará a cabo también la plantación de tres robles detrás de los bancos de piedra, que proporcionarán sombra y mejorarán la calidad ambiental del espacio.

El presupuesto total del proyecto, que incluye el acondicionamiento de la zona con la instalación de esta locomotora y demás mobiliario urbano, asciende a más de 75.000 euros, que se financiarán con fondos propios.

«Este proyecto forma parte de una serie de mejoras que estamos llevando a cabo en los lugares públicos del municipio, con el objetivo de crear un ambiente más atractivo, accesible y seguro para nuestras familias, que favorezcan la convivencia y la diversión de pequeños y mayores», explica el alcalde de Porriño, Alejandro Lorenzo, recordando que el Concello está adquiriendo terrenos próximos al parque infantil «para poder completar así otro gran espacio de encuentro y disfrute para todos los vecinos y vecinas en el casco urbano de Porriño».