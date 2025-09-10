Ponteareas cortará la N-120 para exigir el inicio de las obras

Ponteareas saldrá este viernes a la calle para reclamar el inicio de las obras de mejora de la seguridad en la Nacional-120 y lo hará con un corte de un tramo a la altura de la iglesia de Os Remedios. Los diferentes grupos políticos de la corporación, junto a la Plataforma en Defensa de la N-120, impulsan dicha iniciativa como protesta por la dilatación en el inicio una obra que llevan más de 8 años reclamando. Asimismo, el mismo viernes, 12 de septiembre, el grupo provincial del Partido Popular en la Diputación de Pontevedra presentará una moción en pleno para instar al Gobierno de España a que comience de inmediato las obras de mejora de la seguridad viaria de la carretera Nacional-120 a su paso por Ponteareas.

«Constituye una demanda histórica de la villa, motivada por una importante densidad de tráfico, de alrededor de 17.000 vehículos diarios, y la proximidad de este eje a núcleos urbanos consolidados, lo que genera situaciones de grave riesgo para los peatones y conductores», explica Nava Castro, diputada y alcaldesa de Ponteareas.

Dicha problemática ha sido reiteradamente denunciada tanto por toda la corporación municipal de Ponteareas como por una plataforma vecinal. Precisamente, de manera conjunta, este viernes, a las 19 horas, llevarán a cabo un corte de la N-120 a la altura de la iglesia de Os Remedios, lugar donde falleció la última persona atropellada en esta vía. Será la primera de las iniciativas previstas, pues planean cortes todos los viernes, así como movilizaciones y concentraciones en puntos estratégicos de la N-120 e incluso una manifestación frente al Ministerio de Transportes en Madrid.

Tanto la moción que presentará el PP, como el corte de un tramo de la N-120 impulsado por la corporación ponteareana y plataforma vecinal, buscan celeridad en el inicio de las obras de mejora de la seguridad en esta carretera, a su paso por las parroquias de Xinzo, Arnoso y Areas. Entre las actuaciones previstas destacan la ejecución de ocho glorietas, sendas peatonales, mejora de señalización, balizamiento y renovación del firme.

Sobre la parálisis del proyecto que denuncian, el subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, aseguró hace una semana a FARO que ha mantenido recientes contactos con el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para impulsar las obras de adecuación de la N-120 en este tramo, comprendido entre O Confurco y la entrada a Ponteareas. Fuentes autorizadas del Ministerio le confirmaron el compromiso de dar un impulso decisivo al proyecto durante este otoño, con la previsión de dejarlo ultimado antes de la fase de licitación de las obras.