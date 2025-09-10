Ocho años de cárcel para un joven por violar y amenazar a una chica tras salir de fiesta en Ponteareas

La Audiencia de Pontevedra ha condenado a ocho años y cinco meses de prisión a un joven que violó y amenazó a una chica en Ponteareas, a la que conoció una noche en un local de ocio.

El fallo considera al acusado autor de los delitos de violación y de amenazas e incluye, además, seis años de libertad vigilada cuando el joven salga de la cárcel.

Asimismo, deberá indemnizar a la víctima con 10.000 euros, quedará inhabilitado para trabajar con menores durante trece años y no podrá acercarse ni comunicarse con ella durante cinco años y cinco meses, según la sentencia de la sección cuarta de la Audiencia.

La sala considera probado que, tras salir de fiesta, el joven invitó a su casa a la chica, donde la desnudó por la fuerza y la violó, para luego amenazarla de que «si le decía algo a la policía iría a por ella».

La joven consiguió huir de la vivienda y esconderse en un lugar hasta que llegaron los agentes policiales a los que denunció la agresión sufrida.

El tribunal considera acreditada la denuncia de la chica, corroborada con testimonios de los policías que acudieron a prestarle asistencia, así como de las declaraciones de amigas de esta, a las que envió mensajes de texto tras la agresión, indica la sentencia que no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia