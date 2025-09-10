Las obras en la vía entre Redondela y Vigo obligan a cortar los pasos inferiores

Las obras de renovación de la red ferroviaria en el tramo entre Redondela y Vigo incluye actuaciones que obligan a realizar cortes puntuales en varios pasos inferiores de la vía. Las actuaciones están programadas para el fin de semana con el objetivo se reducir al máximo las molestias a los residentes de las zonas afectadas.

Los trabajos comenzaron el fin de semana pasado en la Baixada a Vieira y continuarán a finales de esta semana. Está previsto el corte del paso inferior en el camino de la playa de Rande desde el viernes 12 a las 00.00 horas hasta el lunes 15 a las 06.00. En la semana siguiente se actuará en el paso inferior de las calles José Fernández y San Telmo de Chapela, con el corte previsto desde el viernes 19 a las 00.00 hasta el lunes 22 a las 06.00.

En el paso inferior del Camiño da Cacharela y Camiño do Laranxo el corte previsto será desde el viernes 26 a las 00.00 hasta el lunes 29 a las 06.00. El último de los cierres previstos será en el paso inferior de la rúa A Riouxa y la Baixada dos Ríos, desde el viernes 3 de octubre a las 00.00 hasta el lunes 6 de octubre a las 06.00.

La empresa responsable de las obras realizará comunicaciones directas a los vecinos de las calles afectadas y resolverán cualquier duda a los residentes de estas zonas.