Nigrán presenta nueve rutas para descubrir el municipio
Nueve rutas guiadas por diferentes lugares son las que llevará a cabo el Concello de Nigrán en el marco del programa «Paseando Nigrán».
Todas las rutas tendrán lugar los sábados a las 10 horas y la primera de ellas será este 13 de septiembre bajo el título «Roteiro polas praias».
El objetivo de la actividad es promover hábitos de vida saludable al mismo tiempo que los asistentes aprenden más sobre el municipio.
Para participar, es necesario inscribirse previamente en roteiros@nigran.org indicando nombre, apellidos, teléfono y título o fecha de la ruta escogida. Además, para cualquier duda está habilitado el número de teléfono 699859418.
«Las rutas están diseñadas para atraer a todo tipo de público y para disfrutar en términos generalistas del patrimonio más evidente de Nigrán y también del más escondido y conocido» explica el alcade de Nigrán, Juan González.
La siguiente ruta programada se realizará en Vilariño, en los Mosaicos Carmelita, el 20 de septiembre, y cerrará el ciclo el recorrido por el Monte Lourido el 20 de diciembre.
