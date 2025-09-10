Mos abre el plazo para las ayudas de material escolar
Mos
El Concello de Mos abre hasta el próximo 30 de septiembre las ayudas municipales para libros y material escolar, así como para el uso del servicio de comedor en los centros educativos. Las ayudas están dirigidas al alumnado de educación infantil, primaria y secundaria del municipio en el curso escolar 2025-2026.
En concreto, las cuantías máximas de ayudas para material escolar serán de 40 euros para alumnado del primer ciclo de infantil y 80 euros para el segundo ciclo de Infantil, Primaria y Secundaria. Por su parte, las destinadas al comedor escolar estarán únicamente disponibles para alumnado de segundo ciclo de Infantil y Primaria matriculados en los CEIPs públicos de Mos y serán de 2 euros por menú y día.
