Las fases II y III del proyecto Celta360 tienen el «ok» ambiental

La Xunta de Galicia le ha dado el visto bueno ambiental al proyecto de urbanización de las fases II y III de la Ciudad Deportiva que el Real Club Celta de Vigo está construyendo en Mos, proyecto conocido como Galicia Sports 360 o Celta360, que fue declarado de Interés Autonómico el pasado mes de abril. Tal y como publicó ayer el Diario Oficial de Galicia, el resultado del informe de impacto ambiental simplificado determina que «no son previsibles efectos adversos sobre el medio ambiente», por lo que la Consellería de Medio Ambiente y Cambio Climático no considera necesario someter el proyecto de urbanización a una evaluación ordinaria.

En total, nueve organismos públicos han emitido sendos informes favorables con los que se ha redactado el documento final. La Dirección Xeral de Patrimonio Natural, la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, el Instituto de Estudos do Territorio, la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, Augas de Galicia, la Dirección Xeral de Emerxencias e Interior, el Concello de Mos, el Servicio de Prevención e Control Integrado da Contaminación y la Dirección Xeral de Planificación y Ordenación Forestal han coincidido en informar favorablemente sobre este proyecto de las fases II y III, siempre y cuando se apliquen las medidas protectoras y correctoras propuestas en la documentación presentada por el promotor en este proceso y se cumpla el programa de vigilancia ambiental.

Las intervenciones proyectadas incluyen el trazado de un nuevo viario en forma de serpiente; una vía perimetral en el este y sur de la zona; rotondas que permitirán la conexión y flujo del tráfico; tres grandes bolsas de estacionamiento; red de abastecimiento, saneamiento y drenaje; red de energía eléctrica y telecomunicaciones; sendas peatonales y ciclistas y zonas verdes.

Las obras incluyen también la adecuación de los terrenos, demoliciones y movimientos de tierra; trabajos de pavimento, creación de muros de escollera y hormigón armado; instalación de las canalizaciones de servicios y conexiones a los servicios urbanos; implantación del mobiliario urbano y labores de jardinería. Todo en una superficie total de 62.811 metros cuadrados en el término municipal de Mos.

La urbanización de la Ciudad Deportiva del Celta en Mos es un proyecto complementario a la construcción de los diferentes edificios, cuyas obras de la fase II comenzaron recientemente.