Incautan 6.000 kilos de uva blanca de Portugal en una nave de Salvaterra
El cargamento fue transportado en camión desde Portugal sin la obligatoria documentación
El Seprona de Tui, junto con la Guardia Civil del Puesto de Arbo, se ha incautado en Salvaterra de Miño (Pontevedra) de 6.000 kilos de uva blanca localizada en el interior de una nave.
La uva, según ha informado este miércoles el instituto armado, fue transportada en camión desde Portugal sin la pertinente documentación y sin haber sido declarada en los registros vitivinícolas, por lo que carece de trazabilidad y estaba siendo introducida ilegalmente en la zona de Denominación de Origen Rías Baixas.
La Guardia Civil ha identificado y denunciado tanto al tenedor de la mercancía, vecino de la localidad, como al transportista y propietario de la uva, que es vecino de Portugal.
La denuncia ha sido trasladada al Servicio de Industrias, Calidad y Cadena Agroalimentaria de Pontevedra, dependiente de la Xunta de Galicia.
- Neutralizada la etapa de Pontevedra de La Vuelta a 8 kilómetros de meta por las protestas
- La inclusión de alumnos con necesidades en colegios ordinarios llega a la Fiscalía
- Cuarenta vigueses tramitan ya una hipoteca inversa para completar su pensión
- Dos heridos muy graves en una pelea a martillazos en Vilagarcía
- Aguacates, ¿el negocio del futuro?
- Así es la nueve sede central de Bimba y Lola en Vigo por dentro
- Así es la ayuda de 1500 euros de la Seguridad Social para los nacidos entre 1960 y 2002 que cumplan los requisitos
- Iberdrola deja en el aire la construcción en Galicia del mayor almacén eléctrico