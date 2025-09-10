Incautan 6.000 kilos de uva blanca de Portugal en una nave de Salvaterra

El Seprona de Tui, junto con la Guardia Civil del Puesto de Arbo, se ha incautado en Salvaterra de Miño (Pontevedra) de 6.000 kilos de uva blanca localizada en el interior de una nave.

La uva, según ha informado este miércoles el instituto armado, fue transportada en camión desde Portugal sin la pertinente documentación y sin haber sido declarada en los registros vitivinícolas, por lo que carece de trazabilidad y estaba siendo introducida ilegalmente en la zona de Denominación de Origen Rías Baixas.

La Guardia Civil ha identificado y denunciado tanto al tenedor de la mercancía, vecino de la localidad, como al transportista y propietario de la uva, que es vecino de Portugal.

La denuncia ha sido trasladada al Servicio de Industrias, Calidad y Cadena Agroalimentaria de Pontevedra, dependiente de la Xunta de Galicia.